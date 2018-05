00:00 · 05.05.2018 / atualizado às 01:08

As operações do hub aéreo da Air France-KLM e Gol foram iniciadas, oficialmente, na quinta-feira, 3/5, com a chegada dos voos vindos de Amsterdã e Paris, no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Com o início das operações, o governo projeta alta inicial de 50% no número de passageiros domésticos e de 23% no de internacionais, representando incremento de 1,5 milhão de pessoas no terminal.

Bit.Ly/galeriahub