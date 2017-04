Hora de recomeçar

00:00 · 08.04.2017

A Semana Santa inicia-se com uma reflexão sobre o que entendemos das palavras do Cristo em seus últimos capítulos de cada um dos 4 evangelhos. Jesus é preso no Getsêmani e não compromete seus amigos que fogem diante da coragem do Mestre. O Sinédrio era a casa onde se reuniam os governantes judeus. Foi lá que Pedro negou Jesus e foi lá que chorou arrependido. Jesus nunca coloca a culpa acima do arrependimento e Pedro conseguiu o restabelecimento confiante no perdão do Mestre. Perante Pilatos, o Messias não consegue um diálogo franco.

Pilatos se mostra cético e indeciso quanto a verdade. Pilatos usa a tortura do flagelo para amenizar os ânimos da massa. Mas as forças das sombras são mais fortes, neste momento. E a cruz passou a ser sinal de libertação. É a ação de Jesus na cruz que liberta da opressão das trevas. E Jesus desencarnado recebe seu corpo glorioso na ressurreição. Como Jesus já previa, a vitória veio do Pai que nunca nos abandona.

Judas caiu quando deu mais valor ao dinheiro que aos amigos. "Amigo na praça é melhor que dinheiro no bolso". Judas encurralado escolheu o suicídio e a tormenta. É melhor sofrer a centésima parte dos juros que devemos aqui do que sofrer a desventura de ter escolhido ser réu de si mesmo. Jesus já disse antes de ressuscitar que quem quer governar seja como quem serve! Aproveitamos para alertar a humanidade que as palavras do Mestre são eternas e sempre há tempo para recomeçar.

Paulo Roberto Girão Lessa

Escritor