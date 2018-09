00:00 · 15.09.2018

Líder em vendas desde o seu lançamento em 1976, a Honda CG 2019 chega ao mercado com novos grafismos e cores. Os modelos 160 Fan e 160 Cargo ganharam rodas de liga-leve. Esta matéria de 10/9, foi a terceira mais lida da semana no Diário do Nordeste.

> Leia a matéria completa