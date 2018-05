00:00 · 09.05.2018

O motorista Márcio Queiroz, de 42 anos, morreu em decorrência de uma fratura na coluna ocorrida enquanto brincava em um pula-pula. O acidente ocorreu na festa de aniversário da esposa, no Município de Tangará da Serra (MT). Ele passou por duas cirurgias, mas faleceu após um mês internado. Esta foi a matéria mais lida no Diário do Nordeste, ontem.