Haddad indicado

00:00 · 20.09.2018

Após a recusa irrecorrível da candidatura Lula, por implicações judiciais, o despontar de Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, tornou-se a melhor alternativa para enfrentar adversários já em campanha, ocupando espaços de propaganda, em face da ilusão de que a Justiça admitiria a hipotética disputa com a presença controvertida do homem do Bolsa Família, emblemático programa social, que beneficia milhões de brasileiros. Relutante por algum tempo, o indicado afinal, não teve como recusar a presumível seletividade, agora, por ele liderada, em razão dos méritos que acumulara num pretérito recente. Se é certo que Bolsonaro enfrenta enormes obstáculos pela condenável agressão da qual foi vítima na passada semana, os outros continuaram porfiando pelo território nacional, na busca de alcançar índices de aceitação mais favoráveis, em condições de habilitá-los para o confronto de 7 de outubro. Por sua vez, os "ciristas" ampliam os contatos pessoais na vastidão do País, surpreendendo algumas siglas que não acreditavam no seu poder de persuasão, já que discursa, didaticamente, numa tentativa de comover aqueles que ainda não se definiram na contenda presidencial. Após 20 de setembro, o panorama disporá de virtuais perspectivas, sujeitas a acertos programáticos, de acordo com a região visitada. No Nordeste, Ciro Gomes penetrará com mais facilidade, enquanto Meirelles se prepara para, no Centro-Sul, captar simpatias, transformadas em sufrágios no pleito que já se avizinha e que, aos poucos se tornará bem mais visível. Há quem relembre o refrão popular, "ainda está longe da hora H...".

Mauro Benevides

Jornalista