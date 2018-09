00:00 · 18.09.2018

Levantamento feito pela FSB Pesquisa, contratada pelo banco BTG Pactual, mostrou que o candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, passou de 8% para 16% nas intenções de voto e que Ciro Gomes (PDT) sobe para 14%. O candidato do PSL Jair Bolsonaro segue na liderança com 33%. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.

