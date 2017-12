Há malas que vêm para o mal

00:00 · 23.12.2017

São graves e multifacetadas as consequências da corrupção política no Brasil: serviços públicos sucateados, economia gravemente afetada, credibilidade internacional do País arranhada, descrédito da classe política perante a sociedade... Tudo isso já fartamente dito e escrito pelos analistas. Peço, pois, permissão ao leitor para abordar outro efeito deste problema, decerto ignorado por muitos, e que talvez só faça sentido para aqueles que, como eu, ainda nutrem no coração certo romantismo poético. Explico adiante no texto.

Uma mala, para os poetas e compositores, sempre foi objeto de grande inspiração. É ela - a mala - um signo de partidas e chegadas, despedidas e reencontros dos que amam pessoas e lugares. Nela, não só se carregam coisas, mas também, e principalmente, lembranças, saudades, angústias, decepções e esperanças.

Para os que partem, ela simboliza dor: "Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu Bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau-de-arara. Eu penei, mas aqui cheguei", disse Luiz Gonzaga. Para os que retornam, ela sintetiza satisfação: "Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço, para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade", disseram Dominguinhos e Nando Cordel.

Para a tristeza e decepção dos sonhadores, a mala vem perdendo essa aura de candura, por culpa exclusiva dos corruptos. Ela já não mais carrega a dor de quem parte ou o amor de quem torna. Passou a ser repositório mafioso de cifras rapinadas.

Aquilo que outrora conduziu lembranças, saudades e esperança, hoje carrega - pelas mãos frias dos que usam punhos de abotoadura - o vil metal subtraído do erário.

Neste cenário de desconsolo e desengano, só resta suplicar aos agentes da lei, empenhados em restaurar as somas roubadas, que se lembrem, também, de recuperar os valores perdidos.

E aos corruptos maleiros, deixo o desabafo: devolvam-nos, de uma vez por todas, as malas de Gonzagão, Dominguinhos e Nando Cordel, para que possamos superar a desilusão com as malas de, Rocha Loures, Deputado Federal e Geddel Vieira, ex-ministro.

Luis Lima Verde Sobrinho. Mestre em Direito Constitucional