00:00 · 30.12.2016

Um guarda municipal foi atingido por uma pedra durante tumulto com feirantes instalados no entorno da Rua José Avelino, no Centro de Fortaleza. A confusão ocorreu na manhã desta quinta-feira (29) por conta da necessidade de ordenamento do espaço público. Esta foi a notícia mais comentada nas páginas do Jornal nas redes sociais no dia de ontem.