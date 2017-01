00:00 · 21.01.2017

O governo liberou, para março próximo, o saque do FGTS para os 10,1 milhões de trabalhadores que têm saldo em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta matéria, de 20/1, foi a segunda mais lida da semana do Diário do Nordeste.