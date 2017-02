Golpistas vendem cartões de crédito e dinheiro via web

00:00 · 07.02.2017

Aproveitando-se das oportunidades de comunicação e negócios oferecidos pela Internet, golpistas estão utilizando as redes sociais para comercializar cartões de crédito fraudulentos e até dinheiro falso, com o endereço de Fortaleza. Esta matéria, da editoria de Polícia, foi a mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.