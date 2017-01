Golpe do boleto falso desafia a Polícia cearense

00:00 · 17.01.2017

Bandidos estão aproveitando o início do ano, período de pagamento de tributos obrigatórios como IPTU e IPVA, para aplicarem o 'golpe do boleto falso', com descontos bastante "vantajosos", o que vem atraindo e fazendo muitas vítimas, no Ceará. A Polícia está investigando. Esta foi a matéria mais lida ontem, no Diário do Nordeste.