00:00 · 23.12.2017

A gestão do Parque Adahil Barreto, que antes era da Prefeitura de Fortaleza, passa a ser agora de responsabilidade do Governo do Estado. A formalização da cessão aconteceu em evento realizado no Parque do Cocó, que também foi marcado pela entrega da premiação aos vencedores do Concurso de Ideias do Parque do Cocó e a inauguração da reforma do complexo poliesportivo do equipamento.

Http://bit.Ly/adahilbarretoCE