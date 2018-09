00:00 · 14.09.2018

O candidato do PSDB ao governo do Ceará, General Theophilo, disse em entrevista ao Diário do Nordeste, na 4ª feira, que está desiludido com "infiéis" do seu próprio partido, e com parte do eleitorado cearense, Falou ainda que, caso não se eleja nestas eleições, encerrará a carreira política e será professor universitário. Esta foi a matéria mais lida no Diário do Nordeste, ontem.

