Garra leva jovem à UFC

Numa demonstração de que a força de vontade pode superar todas as adversidades, o estudante recém-saído do ensino médio, Felipe Mazza de Lima, 17, mesmo em meio a dificuldades, foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) com 740 pontos obtidos no Enem. Com o resultado, o morador do bairro Jaboti, no Eusébio, tornou-se o primeiro aluno da EEEP Eusébio de Queiroz a ingressar no curso.

No entanto, para realizar o sonho de chegar à instituição, ele teve que vencer vários obstáculos, que vão desde o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção (TDH) à dificuldade de locomoção. Esta matéria da editoria de Cidade, de quarta-feira, 1/2, foi a mais lida da semana do Diário do Nordeste.

"Eu tentava me concentrar nos estudos mas, por causa da doença, tinha dificuldade de focar no conteúdo. Para tentar driblar isso, estudava com fones de ouvido sem música e em lugares bem reservados. Durante quatro meses precisei morar em Fortaleza, com uma tia, para fazer cursinho pré-vestibular", revela.

Percalços ultrapassados, Felipe inicia agora uma nova batalha na tentativa de conseguir uma bolsa de estudos para ajudar nas despesas. Por ter apenas sua mãe como mantenedora das despesas com água, luz e alimentação, o estudante conta que o orçamento mensal não permite uma mudança para a Capital. "Fica muito pesado. Só minha mãe trabalha e ainda tem meus outros dois irmãos, de 4 e 2 anos, que também moram comigo".

O Ministério da Educação (MEC) informa que as matrículas dos estudantes aprovados em instituições públicas de ensino superior do Ceará devem ser realizadas até o dia 7 deste mês.

No Estado, são ofertadas 10.662 vagas nos cursos de graduação das universidades Federal do Ceará UFC), Federal do Cariri (UFCA), Estadual do Ceará (Uece), da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) e Instituto Federal do Ceará (IFCE).

