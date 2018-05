00:00 · 09.05.2018

Mais um sinal de que nunca devemos desistir da vida. Um garoto norte-americano, de 13 anos, acordou do coma pouco depois de seus pais assinarem documentos autorizando o desligamento dos aparelhos e a doação dos órgãos. O caso ocorreu em março último, no Alabama, nos EUA. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.