Futebol x fútilbola

00:00 · 16.12.2017

Estonteante futebol; da bola fértil ou fútil; do carisma ou da vaidade flutuante; do esbanjar o físico e do censurar a mente. O que tens para nos ensinar e para abrir nossas consciências, com o senso da razão ou da inebriante emoção? Nele, com frequência vemos o desprezo do acaso, a persistência, o esquecer, o lembrar e o conhecer continuo. Por ele se enaltece uma preciosa magia, realidade ou ficção; onde a sorte e a vontade é inimiga ou aliada do vencedor.

A tríade da vitória do futebol migra pelo caldeirão das chances, dos vacilos, e do que o tempo ensina; mas tudo isso se dilui na memória dos que o transformam em fútil. Futebol do começo, do tropeço, do erro e correção, do recomeço; da mudança imprevisível, do sonho e esperança, da alegria, do desejo, da glória, da vibração, choro e comoção. Futebol e fúfilbola. Bola que faz esquecer o passado e que faz renovar-se na força do que se semeia com afinco. Interferências que mudam histórias, caminhos, contusões, decisões, limites, equilíbrio e confusões, revides e aceites, confiança e desprezo. Da torcida vê-se o ouro do seu valor; na família precisaria se ver o que deveria ser seu fim, para eternizar o amor. No pensamento de cada atleta flutuam sonhos, que muitas vezes se evaporam na poeira do tempo; outros fazem valer à pena qualquer motivo, momento ou ilusão. Que se valorizem seus bons ensinamentos, misturados na vida alheia ou ensimesmados de vontades pessoais. Que possamos crescer com a recorrência do passado e com a trabalhada ou atrapalhada impossibilidade do futuro. No apito da vida, que a sonoridade do conhecimento agregue bons valores ao viver.

Que não se esqueça o necessário e se enalteça o essencial. Futebol - aprendamos com ele; útil, fértil ou fútil.

Russen Moreira Conrado

Médico e escritor

O consumidor

Uma série de recentes decisões da Justiça aponta entendimento importante para comerciantes de produtos e serviços. As reclamações precisam ter limites e os excessos, quando ocorrem, são puníveis com sentenças pecuniárias a título de dano moral. As sentenças são importantes porque demonstram os limites existentes nos dois lados da relação de consumo, não deixando desprotegida a pessoa jurídica que cometeu falha, ao passo que impede o abuso do consumidor. E este não está menos protegido.

O que se exige dele é comportamento baseado na razão e não de fúria. Isto vinha acontecendo em função do acesso às redes sociais. Estas formas de comunicação se tornaram, em alguns casos, instrumentos de exercício arbitrário das próprias razões, ato que sempre foi proibido pelo ordenamento jurídico. Como qualquer um dos papéis que exercemos na sociedade, o consumidor deve se pautar pela razoabilidade e parcimônia, caso contrário, está dando um tiro no próprio pé.

As pessoas, físicas ou jurídicas, nunca devem esquecer que o Poder Judiciário existe como pacificador social, o que impede que cada um busque o que entende ser justo com as suas próprias mãos. Compradores de bens e serviços devem lembrar que estas operações envolvem riscos. E recorrer à Justiça em busca de danos materiais e morais por causa de problemas diversos precisa se basear em comprovada falha na prestação dos serviços, mas, sem denegrir e abusar do seu direito de defesa.

Rodrigo Setaro

Advogado