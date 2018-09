00:00 · 22.09.2018 / atualizado às 00:31

“Às vezes que falei com ele, foi a pedido dele. Ajudei em episódios difíceis, como na eleição da Mesa Diretora, por chamamento dele. Mas ele é quem tem total e absoluto comando do Governo do Estado.”

Cid Gomes

Ex-governador afirma que foi consultado algumas vezes por Camilo Santana

“Respeitamos muito o Grêmio, mas o nosso maior respeito é ir lá e tentar buscar a vitória, nos entregarmos de corpo e alma na partida, com concentração”.

Lisca

Técnico do Ceará, sobre o confronto com o time gaúcho no domingo (23)