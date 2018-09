00:00 · 21.09.2018

"Qual é a experiência política do Mourão? Ele está engatinhando ainda. Ele fala e acha que não vai ter repercussão".

Augusto Heleno

General do Exército da reserva (ao reagir as declarações polêmicas do colega de farda, o general da reserva Hamilton Mourão (PRTB) e vice-presidenciável de Bolsonaro)

"Nem a pau, Juvenal. Eu não cedo a instituto de pesquisa a minha responsabilidade com o meu País".

Ciro Gomes (PDT-CE)

Presidenciável em 2018 (ao rebater declaração de Fernando Haddad (PT-SP) de que Ciro o apoiaria em provável segundo turno das eleições)