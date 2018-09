00:00 · 20.09.2018

"Decompondo o PIB pelo lado da demanda, o consumo corresponde a mais de 60%. Não podemos permitir que 63 milhões de brasileiros fiquem à margem do mercado de consumo se quisermos retomar o crescimento econômico".

Mauro Benevides Filho

Economista e assessor da Campanha do presidenciável Ciro Gomes (ao defender o refinanciamento da dívida das pessoas com nome no SPC)

"Sou entusiasta da Operação Lava-Jato e, talvez, a justiça esteja sendo feita pela primeira vez no País. A gente sente o mau cheiro de tudo isso, mas o sofrimento ensina".

Luís Eduardo Girão (PROS-CE) empresário e candidato ao Senado em 2018