00:00 · 19.09.2018

"A nacionalização do crime é uma realidade. O crime organizado busca superar a organização da segurança pública. Não basta combater com armas, é preciso combater com inteligência".

Michel Temer

Presidente do Brasil (ao instalar o Conselho Nacional de Segurança Pública)

"Não. Não ao indulto. Lula é o primeiro a dizer que não quer favor, quer reconhecimento do erro do Judiciário".

Fernando Haddad (PT-SP)

Presidenciável em 2018 (ao negar que dará indulto ao ex-presidente Lula da Silva, caso seja eleito nestas eleições)