00:00 · 17.09.2018

"Talvez seja a situação mais delicada nossa no campeonato e olhe que ainda somos os líderes da competição. Estou falando em situação mais delicada. Mas, temos que ter calma, manter a cabeça no lugar."

Técnico Rogério Ceni - Sobre o atual momento do Fortaleza na Série B

"A grande preocupação não é perder no voto, é perder na fraude. Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta."

Jair Bolsonaro - Durante transmissão ao vivo nas redes sociais sobre as eleições