00:00 · 14.09.2018

"A minha carreira começou agora, mas a gente tem visto muita coisa e o meu crédito é que o povo queira mudar. Se o povo não quer, se não vota em mim, não vou ficar insistindo num povo que prefere isso aí. Se prefere isso daí, que tenha isso daí".

Guilherme Theophilo (PSDB-CE)

General e candidato a governador do Ceará

"Eu sempre enfatizo a manutenção do teto do gasto porque é um instrumento importante. O ajuste não deve ser feito com aumento de impostos. A carga tributária já é alta".

Eduardo Guardia

Ministro da Fazenda (em visita ao BNB)