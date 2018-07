00:00 · 18.07.2018

"A Residência Inclusiva é um passo muito importante na política de pessoas com deficiência no Ceará. Queremos dignificá-las, não isolá-las".

Francisco Ibiapina

Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (sobre o novo modelo de abrigamento de pessoas com deficiência mental e intelectual, instituído no Estado).

"Saúde não é mercadoria. Vida não é negócio e dignidade não é lucro".

Cármen Lúcia

Ministra presidente do STF (ao suspender resolução da ANS, que definia novas regras para os mecanismos de coparticipação e franquia d os planos de saúde no País)