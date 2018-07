00:00 · 14.07.2018

"Essas coisas a gente tem que ter muita paciência, porque essa é uma eleição complexa, é uma eleição geral, não é uma eleição só para presidente da República. São 27 candidaturas a governador em 27 estados diferentes".

Ciro Gomes (PDT-CE)

Ex-governador do Ceará e pré-candidato

À Presidência da República (sobre a formação de alianças para o pleito de 2018)

"Após 4 meses, a não resolução do assassinato de Marielle Franco demonstra ineficácia, incompetência e falta de vontade do Sistema de Justiça Criminal do Brasil em resolver o caso".

Jurema Werneck

Diretora da Anistia Internacional