00:00 · 12.07.2018

"O que está faltando é que o brasileiro seja educado, preparado, para possibilitar alavancagem do nosso País. Mas temos problemas estruturais, com toda essa falta de transparência, de liberdade para o mercado".

Edson Queiroz Neto

Diretor do Grupo Edson Queiroz (ao defender o fomento ao empreendedorismo no Brasil, em palestra no Ibef)

"Com a nova revolução industrial que está por vir, a inovação ganha peso no desenvolvimento e na competitividade das nações, e o Brasil deve seguir nesse caminho".

Robson Andrade

Presidente da CNI