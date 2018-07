00:00 · 11.07.2018

"Causa perplexidade e intolerável insegurança jurídica decisão tomada de inopino, por autoridade manifestamente incompetente, em situação precária de Plantão judiciário"

Laurita Vaz

Presidente do STJ (ao negar, ontem, habeas corpus a favor do ex-presidente Lula da Silva, e criticar a decisão do desembargador que mandou soltar Lula, no fim de semana)

"Podem ter certeza, vou ser candidato para, entre outras coisas, recuperar a soberania do povo brasileiro".

Luiz Inácio Lula da Silva

Ex-presidente do Brasil (em carta, após debate jurídico para tentar tirá-lo da cadeia, no fim de semana)