00:00 · 04.05.2018

"Este é um sonho pelo qual trabalhamos muito, com a concessão do Aeroporto Pinto Martins, com a Fraport. Só neste ano, serão 47 novos voos internacionais na Capital cearense. Isso significa mais empregos, mais oportunidades, mais turistas no Ceará".

Camilo Santana. Governador do Ceará (sobre o hub aéreo)

"O Brasil é o País que deixa prescrever crime de júri. A prerrogativa de foro privilegiado sustentado pela Constituição é insustentável".

Gilmar Mendes. Ministro do STF (ao votar pela restrição do foro privilegiado para todas as autoridades)