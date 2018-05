00:00 · 01.05.2018

"Acho que o oficialização da aliança se dará muito em breve, e qualquer notícia de que o senador está se aproximando da oposição é mais uma 'fake news'. Esse não é o pensamento do senador".

Daniel Oliveira (MDB-CE). Deputado Estadual (ao defender a aliança entre Eunício Oliveira e o governador Camilo Santana às eleições deste ano)

"Você perde dentro de casa contra o Flamengo, aí tem que se reabilitar com o atual campeão, que perdeu também. Então, sabemos da dificuldade que vamos enfrentar".

Marcelo Chamusca. Técnico do Ceará (ao comentar a preocupação com o jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, 6/5)