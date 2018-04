00:00 · 28.04.2018

"Só um irresponsável mal-intencionado teria a intenção de colocar a minha família e meu filho de 9 anos como lavadores de dinheiro".

Michel Temer. Presidente do Brasil (ao reagir à denúncia de que teria lavado dinheiro de propina em imóveis da família)

"Uma nova história começa agora - no ponto inicial da história e na era da paz".

Kim Jong-un. Líder Norte Coreano (ao escrever mensagem no livro de visitas na cúpula da Casa da Paz, durante encontro com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in)