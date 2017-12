00:00 · 16.12.2017

“Enquanto não tivermos os 308 votos, não vamos constranger nenhum deputado. Nem nós queremos, nem o Rodrigo Maia quer, nem o Eunício Oliveira quer”

Michel temer - comentando sobre o adiamento da votação da Reforma da Previdência para fevereiro de 2018

“É muito fácil para vocês, que não me viram jogar, falar bem do Cristiano Ronaldo. Para pegar quem jogou mais, vocês teriam que pegar muitas pessoas que me viram jogar. É a opinião minha”

Renato Gaúcho - ao citar que é melhor do que Cristiano Ronaldo