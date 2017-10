00:00 · 13.10.2017

“Estamos construindo uma nova plataforma para o Estado, que vai gerar mais oportunidades e justiça social para os que mais precisam”

Camilo Santana

Governador do Ceará sobre a parceria com o PDT no Ceará

"Acho é uma questão de bom senso para o País aprovar agora a Reforma da Previdência"

Henrique Meireles

Ministro da Fazenda