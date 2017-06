00:00 · 13.06.2017

"É inadmissível a prática de gravíssimo crime contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia e contra as liberdades, se confirmada informação de devassa ilegal da vida de um de seus integrantes".

Carmem Lúcia - Ministra presidente do STF (ao questionar suposta ação do governo para ministro do STF)

"Se o PSDB deixar a base (do governo Temer), vai ficar muito difícil de o PMDB apoiá-lo nas eleições de 2018. Política é feita de reciprocidade".

Romero Jucá (PMDB-RR) - Senador (em reunião com o senador tucano cearense, Tasso Jereissati)