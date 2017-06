00:00 · 10.06.2017

"A Petrobras não deveria mexer na política de preços de um produto que entra em, praticamente, 100% dos lares dos brasileiros. As dificuldades pelas quais a empresa está passando não são culpa do povo, que já vem sentindo forte no bolso os impactos da crise econômica nacional"

Luciano Holanda - Presidente do Sindigás-CE

"Do ponto de vista da produtividade do País, não serão 15 dias, 20 dias ou um mês (de atraso na votação da Reforma da Previdência) que vão fazer a diferença"

Henrique Meirelles - Ministro da Fazenda