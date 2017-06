00:00 · 09.06.2017

"Os memoriais (da defesa da Chapa-Temer) são de 200 páginas. Se em 200 páginas, a pessoa não consegue se defender, então é realmente inesgotável a necessidade de ampla defesa".

Luiz Fux - Ministro do STJ e vice-presidente do TSE

"Vocês (agricultores)dão uma injeção de otimismo no País. É com essa alma, animação, este vigor, esta revitalização que esta solenidade provoca no governo. Vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018".

Michel Temer - Presidente do Brasil