00:00 · 08.06.2017

"As ditaduras cassavam e cassam quem defende a democracia; o TSE cassa aqueles que vão contra a democracia. Nós temos que ser cuidadosos em tudo que diz respeito à soberania do voto popular, tanto para resguardá-lo quanto para impugná-lo, quando ele está eivado de irregularidades".

Herman Benjamin - Ministro do STJ (relator do processo de cassação da Chapa Dilma-Temer)

"As perguntas referentes à gravação (de Joesley Batista no Palácio Jaburu) e as de caráter pessoal, o presidente não vai responder".

Antônio Cláudio Mariz - Advogado do presidente Temer