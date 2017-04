00:00 · 06.04.2017

"Resolveram ampliar a instrução processual, né? É uma decisão que cabe ao TSE, nós vamos sempre estar obedientes às decisões do Judiciário. Sem precedente".

Michel Temer

Presidente do Brasil (ao comentar o adiamento do julgamento do processo de cassação da chapa Dilma-Temer nas eleições de 2014).

"A indefinição é o pior dos mundos. O Brasil não pode ficar um ano nesta dúvida".

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Presidente da Câmara dos Deputados (ao defender que o julgamento da chapa Dilma-Temer seja julgada pelo TSE até meados deste ano)