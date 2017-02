00:00 · 02.02.2017

"Sou defensor árduo da legalidade e das leis e da Justiça. Essa sempre será a minha orientação. Acho que houve um equivoco na interpretação da entrevista dele"

Camilo Santana

Governador do Ceará (ao comentar a declaração do Secretário de Segurança Pública, André Costa, de que para bandidos restam dois caminhos: a Justiça ou o cemitério.

"Eu quero um Ceará com equilíbrio emocional, aprendendo com as variáveis do jogo, e alcançando maturidade. Conseguiremos isso com os jogos".

Gilmar Dal Pozzo

Técnico do Ceará Sporting Clube