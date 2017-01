00:00 · 28.01.2017

"Os EUA têm um déficit comercial de US$ 60 bilhões com o México. Trata-se de um acordo unilateral desde o início do Nafta. Se o México não está disposto a pagar pelo muro, então seria melhor cancelar a próxima reunião (com o presidente do México)"

Donald Trump

Presidente dos Estados unidos

"Informamos à Casa Branca que não assistirei à reunião de trabalho programada para a próxima terça-feira com o @POTUS (presidente dos EUA)".

Enrique Peña Nieto

Presidente do México

(em resposta a Donald Trump)