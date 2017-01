00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:14

"Acompanhei os protestos de ontem, mas tenho a impressão de que acabamos de ter uma eleição! Por que essas pessoas não votaram?"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em ironia aos protestos contra sua posse. Antes mesmo de anunciar ações do governo, o novo comandante já abriu sessão de polêmicas.

"Vamos tomar pé da situação. Realizar um estudo sobre a parte fiscal do Estado e avaliar novas medidas"

Maia Júnior, novo secretário de Planejamento do Estado, sobre a necessidade de reavaliar cortes no governo. Ele assume no próximo dia 2 de fevereiro.