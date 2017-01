00:00 · 13.01.2017

"O Ceará tem alguns instrumentos vocacionados para impulsionar a economia, como a ZPE e o Cipp, além do que precisamos discutir locações e oportunidades no agronegócio e estimular os serviços, com turismo como carro-chefe".

Maia Júnior

Secretário de Planejamento do Ceará

"A inflação de Fortaleza não deve ficar tão acima da média nacional. Há a expectativa de chuvas melhores neste ano, e neste ambiente ainda recessivo não há espaço para aumento de preços de maneira sustentável".

Marcelo Lettieri

Doutor em Economia