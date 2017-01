00:00 · 09.01.2017

"Eu quero solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus".



Michel Temer, presidente da República, sobre matança ocorrida Em unidade prisional no Amazonas

"Tinha que ter mais (presos mortos). Tinha que fazer uma chacina por semana"

Bruno Júlio, ex-secretário de Juventude do governo federal. Pediu Demissão após a repercussão que Essa fala sobre os massacres em Presídios no Norte do País gerou.