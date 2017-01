00:00 · 07.01.2017

"Desproporcional, desarrazoada, disforme, abusiva, imoral e inconstitucional"

Domingos Filho, presidente do TCM, que tomou posse, ontem, com crítica à Assembleia Legislativa, pela aprovação de uma PEC que extinguiu o órgão. Atualmente, a Corte funciona por força de liminar do STF

"Desafio alguém a dizer uma área que a segurança pública do Ceará não chegue. Se tiver, digam que nós iremos"

André Costa, novo secretário de Segurança do Ceará, sobre a abrangência territorial do trabalho das forças estaduais.