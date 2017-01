00:00 · 06.01.2017

"Por qual motivo não podemos estabelecer um diálogo franco com o PDT em Fortaleza? Essa é uma questão que precisa ser encarada com responsabilidade"

Acrísio Sena, vereador do PT em Fortaleza, se recusando a formar a oposição na Capital junto com PMDB e PSDB. Ele cobrou, em sua conta no Facebook, que o PT abra diálogo com a gestão Roberto Cláudio por serem alinhados nacionalmente.

"O desafio agora é combater os crimes de assaltos e furtos, que criam sensação de insegurança, além do combate ao tráfico e ao crime organizado"

Camilo Santana, governador do Estado, ao apresentar o delegado federal André Costa como novo secretário de Segurança.