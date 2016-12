00:00 · 31.12.2016

"O ano de 2017 será efetivamente um ano novo, será o ano que nós (o Brasil) vamos vencer a crise"

Michel Temer, presidente da República, em mensagem de otimismo à população, em que falou sobre os principais problemas do País, entre eles o combate ao desemprego que será uma das prioridades.

"A CSP é a concretização de um sonho de mais de 50 anos do Ceará. Lutamos muito para ter uma siderúrgica no Estado e conseguimos"

Camilo Santana, governador do Estado, por ocasião da produção de um milhão de toneladas de placas de aço da Companhia Siderúrgicas do Pecém.