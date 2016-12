00:00 · 30.12.2016

"Isso acontece uma semana após concluirmos pagamento do 13º salário a todos os nossos servidores. Com austeridade, temos conseguido honrar todos os compromissos"

Camilo Santana, governador do Estado, ao anunciar o deposito do pagamento de salário dos servidores estaduais do mês de dezembro.

"Foi uma proposta absurda. Se quiser, pode vir. Mas tem que vir com respeito"

Ercival Martins, presidente do Vila Nova de Goiás, sobre uma proposta que o Ceará teria feito ao atacante Moisés, que pertence à equipe goiana. Segundo ele, o jogador não sairá do clube de graça.