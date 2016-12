00:00 · 29.12.2016

"Há risco comprovado de comprometimento da reversibilidade da situação administrativa do órgão extinto após a produção dos efeitos das normas questionadas"

Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, em liminar concedida contra a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Cabe recurso da decisão.

"O Pleno do Supremo Tribunal Federal vai se reunir em janeiro. Como já tem o resultado do Maranhão estabelecendo constitucionalidade, deve ir nessa direção"

Heitor Férrer, autor da PEC do TCM na Assembleia Legislativa.