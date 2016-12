00:00 · 28.12.2016

"Com a reeleição do prefeito Roberto Cláudio e com o vice-prefeito Moroni, que tem experiência na segurança, vamos traçar estratégias para garantir mais tranquilidade ao fortalezense"

Camilo Santana, governador do Estado, sobre as mudanças na área da Segurança Pública.

"A dengue demorou oito anos para produzir uma epidemia em Fortaleza. A chikungunya, no entanto, foi menos de três anos. O cenário para 2017 é de risco"

Nélio Morais, gerente da Célula de Vigilância Ambiental de Riscos Biológicos da Secretaria Municipal de Saúde.