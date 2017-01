00:00 · 21.01.2017

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Operação Lava-Jato na Corte, Teori Albino Zavascki, faleceu na tarde de quinta-feira, 19/1, após o avião em que estava cair no mar, em Paraty, litoral do Rio de Janeiro. O avião, modelo BE9L King Air, transportava quatro passageiros e o piloto. No acidente, morreram todos. Teori era ministro do STF desde 29 de novembro de 2012.

