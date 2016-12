00:00 · 24.12.2016

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na sexta-feira (23), os nomes que comporão o secretariado do prefeito Roberto Cláudio para a gestão 2017/2020, com início em 1º de janeiro. Houve mudança em 67% dos secretários. A equipe tem três vereadores (Elpídio Nogueira, Antônio Henrique e Evaldo Lima), um nome do Governo do Estado (Ferruccio Feitosa), filhos de político Moroni e Zezinho Albuquerque.

Http://bit.Ly/gestaofortaleza