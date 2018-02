00:00 · 22.02.2018

Com a mudança climática e as chuvas de fevereiro, Fortaleza vive um surto de conjuntivite, o que tem elevado o fluxo de pessoas nas emergências oftalmológicas. A Secretaria Municipal de Saúde já esperava por isso e está orientando as pessoas sobre como se precaver da doença. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.